10 Dinge die ich als Beauty-Redakteurin lernte

Die wichtigsten Do´s and Don´ts im Beautybereich lernt man nicht auf Pressekonfernzen, sondern im täglichen Leben. Drei DIVA-Beautyredakteure teilen ihre Glaubensätze hier.

Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer ist ein alter Hase in der Branche. Tatsächlich begann sie ihre Karriere im Lifesteyle-Magazin-Bereich als Praktikantin im Beauty-Ressort der Wienerin. Dort durfte sie sich ein halbes Jahr durch alle Parfums schnuppern und so viele Cremes wie sie wollte testen. Die Liebe zu diesem Thema ist bis heute ungebrochen. Der Enthusiasmus für neue Produkte hingegen schon etwas. Hier ihre wichtigsten Erkenntnisse:

Probiere nie neues Schminkzeug aus bevor du einen Termin oder eine wichtige Verabredung hast. In neun von zehn Fällen geht es schief. Falls du ein Produkt findest, das deinem Teint schmeichelt – wie etwa der perfekte Lidschatten – dann kaufe ihn nach. Im Beauty-Segment werden Produkte stets nach einem gewissen Zeitraum ausgetauscht – und oft nicht durch gleichwertige ersetzt, dafür ändern sich Trends und Schönheitsideale zu schnell. Außerdem ist die technologische Entwicklung im Beauty-Bereich rasant. Punkt 2 gilt übrigens nicht für Make-up. Miste regelmäßig deine Beauty-Produkte aus. Regelmäßig bedeutet am Ende jeder Jahreszeit, denn gerade nach einem heißen Sommer sind einige Produkte unbrauchbar. Das bedeutet aber auch: Eine Reduktion auf´s Wesentliche hilft. Nichts ist trauriger, als ein wunderschönes, teures, aber ranziges Öl wegzuschmeißen. Naturkosmetik ist leider oft total überbewertet und überbezahlt. Manche schwören auf Naturkosmetik als sei es heilsbringend. Dabei wird in diesem Bereich a) viel Schindluder getrieben und b) verträgt es auch nicht jeder: Ätherische Öle können Allergien auslösen. Trockenshampoo ist die beste Erfindung aller Zeiten! Shampoos sind überbewertet. Wer zuhause die beste aller Frisuren hat und im Urlaub nicht, mag zwar seinem zuhause gebliebenen Shampoo nachtrauern, sollte es aber nicht. Am Ende bestimmt der Härtegrad des Wassers ob die Frisur topt oder floppt. Die Lösung dafür: Kennen wir leider auch nicht. Die beste Basis und das A und O eines schönen Make-ups ist die perfekt gepflegte Haut. Gute Visagisten schmieren deshalb zuvor Seren und reichhaltige Pflegecremen. Wir haben das von ihnen übernommen. Die allergrößte Bitte an euch – und Herausforderung an uns: Unter keinen Umständen zuviel untereinander testen! Das ist das Leid vieler Beauty-Redakteure, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn voll Enthusiasmus alles ausprobierten – irgendwann streikte die Haut. Und dann hilft nur mehr der Gang zum Dermatologen und ein lebenslanger Verzicht. Ich spreche aus Erfahrung. Gibt es die Wundercreme? Ja, ich finde schon. Meine zwei Geheimwaffen sind die LA PRAIRIE

White Caviar Illuminating Pearl Infusion, die Hautungleichheiten ausbügelt und die MC1-Creme von Dr. Barbara Sturm. Dafür muss man sich Blut abnehmen lassen und nach München oder zum Stanglwirt pilgern, aber diese Reise ist es wert.

Und noch eines drauf: Bodylotions sind völlig überbewertet, es reicht vollkommen, wenn man zweimal wöchentlich einen Scrub verwendet, der rückfettet! Ach ja, noch was: Parfums gehören aus dem Badezimmer verbannt! Die empfindsamen Moleküle benötigen ein trockenes, dunkles Plätzchen! Und bitte verreibt euch das Parfum nicht am Handgelenk, das zerstört den Duft und löst in mir ein Schaudern aus. Leider sehe ich das viel zu oft.

Sandra Keplinger ist unsere Online-Redakteurin und Allrounderin. Vor ihrer Zeit bei der DIVA war sie Redakteurin bei einem Männermagazin. Sie liebt Beauty-Produkte und kennt auch keine Scheu. Wenn es darauf ankommt, testet sie alles. Hier ihre Tipps:

Lasse Dich nie auf einem Presseevent von einem sogenannten Profi-Visagisten schminken! Sie sind einfach nur Angestellte eines Beauty-Counters und haben oft keinen Geschmack. Man sieht nachher aus wie eine 10-Jährige, die sich mit dem Make-up der Mutter angemalt hat. Gehe immer gestylt zum Friseur, damit er ein Gefühl dafür bekommt wer du bist und was zu dir passt. Und ganz wichtig: Hast du einmal DEINEN Friseur gefunden, bleib bei ihm! Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Finger weg von Mineralöl. Es ist das billigste und furchtbarste, was man sich ins Gesicht schmieren kann (und findet sich leider allzu oft in den Cremen teurer Luxusmarken). Koreanische Gesichtspflege ist gerade sehr hip, aber für unsere Haut einfach nicht konzipiert. Lieber bei altbewährten, französischen Marken bleiben. Werft eure alten Mascaras weg. Bitte! Die Bakterien darin feiern nämlich munter ein Fest auf euren Wimpern (und in euren Augen!) Keine Creme der Welt kann ernsthafte Hautprobleme lösen, höchstens lindern. Auch Cortisoncremen sind nur ein „quick fix“. Meist liegt das Problem bei der Ernährung. Roter Lippenstift zum Dinner. Wirklich? Parabene haben entgegen populären Glaubens noch niemanden umgebracht. Viel problematischer ist einfacher Alkohol, der vor allem bei Naturkosmetik en masse beinhaltet ist. Gesichtspflege und Makeup haben im Badezimmer nichts verloren. Durch die starken Temperaturschwankungen und die hohe Luftfeuchtigkeit verderben sie vor ihrer Zeit. Lieber eine gute, alte Schminkkommode im Schlafzimmer aufstellen. Blogger haben keine Ahnung von Gesichtspflege. Außer sie heißen Caroline Hirons.

Gibt es eine echte Expertin in der DIVA was Beauty angeht, dann ist es Lucie Knapp. Die Redakteurin hat nicht nur viele Jahre als Visagistin gearbeitet, sondern auch ihre eigene Beauty-Linie lanciert. Sie liebt ihren Job, kennt Höhen – aber auch Tiefen. Deshalb wohl an dieser Stelle die kritischsten Tipps – und jene, die man am meisten beherzigen sollte:

Beschäftige dich nicht zuviel mit Schönheit und vor allem nicht mit Schönheitsfehlern, sonst züchtest du dir Komplexe, die echt anstrengend sind. Trage keine Wimperntusche, wenn du Heuschnupfen oder andere allergische Reaktionen hast. Die reizt die eh schon sensiblen Augen nur zusätzlich. Sei kritisch bei Haarfarben, Dauerwellen und anderen chemischen Behandlungen die an die Kopfhaut kommen. Über die Kapillarwirkung der Haare (sie leiten Flüssigkeit) kommt immer auch ein bisschen was davon über die Haarwurzeln und in den Körper. Schaue auch bei BB-Creams, Make-up und Primer auf die Inhaltsstoffe. Ab und zu ist da Aluminium drin, weil es die Poren zusammenzieht. Wer bei Deos auf Aluminium verzichtet, sollte es auch da tun. Zu schwere, fettige Augencremes können, wenn sie ins Auge kommen, Augenschmerzen und manchmal sogar Kopfweh verursachen. Deshalb nie zu nahe an Lidrand oder aufs bewegliche Oberlid auftragen. Die Haut ist dort so dünn, dass sie durchlässig ist. Was für einen selbst gilt, muss nicht für andere richtig sein. Ich bin z.B. ziemlich empfindlich, andere stört gar nichts. Pflastere ölige Haut nicht mit hautfarbenem Puder zu, vor allem wenn du Make-up drauf hast. Die Schicht wird nur immer dicker und im schlimmsten Fall bricht sie und wird fleckig. Lieber das Fett zuerst mit Blotting Paper oder einem saugenden Schwämmchen, wie dem Beauty Blender, abtupfen und danach, wenn es wirklich Puder sein muss, mit dem Pinsel einen Hauch wirklich unsichtbaren (oft sind die weiß) Transparentpuder auftragen. Wenn du wehleidig bist, sind all diese Beautytreatments nichts für dich. Microneedling tut sehr weh, Säurepeelings ebenfalls, Haut bei der Kosmetikerin ausreinigen lassen ist auch schlimm und an Botox- oder Hyaluronspritzen mag ich gar nicht denken!!! Das beste Mittel gegen Pigmentflecken ist, brav Sonnencreme zu verwenden und sie ansonsten zu ignorieren – es hilft ja doch nichts. Wenn du dazu neigst an deinen Nägeln oder deiner Nagelhaut herumzuzupfen, musst du alles wegstehende immer gleich mit einer Nagelschere wegschneiden oder mit einer Glasfeile glatt feilen. Der beste Schutz vor selbstzugefügten Verletzungen!