Film ab für die spektakulärsten Safari-Looks der Saison

Inspiriert von der Wiege des Lebens geht es auf modische Spurensuche. Fündig geworden sind wir dabei bei den filmreifen Looks von Prada, Giorgio Armani, Versace & Co, die Fotograph Norbert Kniat auf der Insel Sir Bani Yas auch cineastisch für uns festgehalten hat.

… und Action!

Davon gab es reichlich… Immerhin ist das Diva-Team rund um Fotograph Norbert Kniat und Modechef Christoph Steiner für 72 Stunden nach Abu Dhabi gejettet! Alles um die perfekte Location für die aufregenden Outfits zum Modethema Tribal bzw. Safari zu finden. Auf der Insel Sir Bani Yas, genauer gesagt den dortigen Anantara-Resorts sind sie auch fündig geworden: Imposante Wüstenlandschaften, malerische Wildtierherden, eindrucksvolle Steinformationen… Das war nicht nur das perfekte Ambiente für die Fotostrecke unserer Sommerausgabe, sondern auch die ideale Kulisse für den dazugehörigen Film. In diesem Sinne: Film ab!

Fotograf: Norbert Kniat

Produktion & Styling: Christoph Steiner

Hair &Make-up: Sarah Damichi

Model: Lina @MMGmodels

Fotoassistenz: Muhamed Asheem Bella Kandam

Location: Anantara Sir Bani Yas Island Resorts, anantara.com

Musik: GSIIM

Schnitt: Jhenyfy Muller