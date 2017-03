13 Dinge, die ihr nicht über Nagellack wusstet

Mit dem Frühling kommt auch die Lust auf Nagellack wieder zurück. Hier ein paar Fakten, die ihr noch nicht über Nagellack wusstet und ein paar Tipps, wie man bei der Heimmaniküre die schönsten Ergebnisse erzielt.

Historie

Der erste Nagellack wurde ca. 3000 v.Chr. in China erfunden. Er bestand aus Bienenwachs, Eiweiß, Gelatine und natürlch gewonnen Farben aus Gemüse. Im alten Ägypten war er ein Symbol für Klassenzugehörigkeit: Rot war ein Zeichen für Macht und hohen Rang.

Die Marke Revlon war der erste Hersteller des modernen Nagellacks. Man schaute sich 1916 Tricks aus der Autoindustrie ab und stellte den ersten Klarlack her.

Der momentan teuerste Nagellack liegt bei einem stolzen Preis von 250.000 Dollar und wird von Azature hergestellt. Der „Black Diamond Nail Polish“ beinhaltet echte Diamanten und wird in Hollywood hergestellt.

Tipps für die Anwendung

Nachdem der alte Nagellack entfernt wurde wäscht man sich die Hände zwar gründlich, aber ohne Seife. Die meisten Seifen haben rückfettende Eigenschaften, was zur Folge hat, dass der neue Lack nicht gut hält.

Damit der Nagellack schneller trocknet, kann man ihn unter kaltem Wasser schneller härten lassen. Diese Technik hat aber ein Manko: Der Lack wird durch den raschen Temperaturabfall spröde und bröckelt schneller ab.

Mehrere dünne Schichten sind einer dicken Schicht vorzuziehen. So hält das Ergebnis länger.

Bei dunklem Nagellack sollte man unbedingt einen Base-Coat verwenden, da sich die Nägel sonst verfärben.

Jede Schicht sollte gut durchtrocknen um längeren Halt zu gewährleisten. Das kann pro Schicht bis zu 15 Minuten dauern. Pusten oder mit den Händen arbeiten ist tabu.

Random Facts

Nagellacke am besten im Kühlschrank aufbewahren!

Dunkle Lacke bröckeln schneller ab als helle.

Wird der Nagel dünn und spröde, sollte man eine Nagellack-Pause einlegen, am besten 2-4 Wochen. In dieser Zeit kann man feuchtigkeitsspendene Handcremen und Nagelhärter verwenden, um den Nagel wieder aufzubauen.

Streng genommen sollten alte Nagellackfläschen in den Sondermüll wandern.

Der beliebteste Nagellack aller Zeiten ist „Rouge Noir“ von Chanel. 1994 war er weltweit ausverkauft, nachdem ihn Uma Thurman in Pulp Fiction trug.