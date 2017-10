Beflügelnd: Deko-Trend Vögel

Wie Sie Ihr gemütliches Nest beflügeln? Design mit Papagei, Kolibri oder Nachtigall ist jedenfalls der letzte Schrei.

»Perch Light Branch« mit Messing-Elementen von Designer Umut Yamac für MOOOI, P. a. A. moooi.com »Bird Chair« von Harry Bertoia für KNOLL (Entwurf 1952), gesehen ab € 2.500,-. knoll.com

Deko-Objekte »Little Birds« aus Eichenholz, von NORMANN COPENHAGEN, ab €8,-. normanncopenhagen.com

Wanduhr »Robin« von ANNABEL JAMES, um € 50,-. annabeljames.co.uk

Hocker »Tipi Bird« von Eero Aarnio für ADELTA, P. a. A. über dedece.com.

Porzellanteller »Freedom Birds« von POLS POTTEN, im 4er-Set um € 79,-. polspotten.nl Teller aus der »Biologica Louisiana«-Kollektion von PERSORA, um € 27,-. persora.com »Bird«-Schalen aus Keramik von JONATHAN ADLER, ab € 57,-. jonathan adler.com »Tropical Birds« aus Glas und Holz von MATTEO THUN, ab € 290,-. matteothun atelier.com

Polster »Kolibri« von HELLO SUNDAY, um € 28,-. hellosunday.de Print mit Rahmen von EICHHOLTZ, P.a.A. Die Marke ist erhältlich bei ELITE STILMÖBEL, elite-moebel.at. »Tropical Birds« aus Glas und Holz von MATTEO THUN, ab € 290,-. matteothun atelier.com

