Crop Tops nehmen diese Saison sehr diverse Formen an… oft sind sie nur ein bisschen mehr als ein BH. Wir analysieren den neuen Street-Trend.

All Denim. Dunkles Denim wirkt dieses Saison mehr elegant als Casual, vor allem, wenn man im selben Ton bleibt. Hier sehen wir eine gewagte Kombination aus locker sitzenden Shorts in Paarung mit einer Art Denim-Korsage. Die Jeansjacke rundet den Look ab und verdeckt etwas Haut. DO!

Black meets Neon. Bloggerin Caro Daur zeigt sich in den Straßen von Paris mit einem knappen, engen Top, der ihren trainierten Bauch perfekt in Szene setzt. Neonfarbene Crepe-Hosen und Sneakers bilden einen Kontrast. Der sportive Look wird durch den Oversize-Blazer auch abends tragbar. DO!

Schief gewickelt. Hier ist das Crop-Top in Wirklichkeit ein gut drapiertes Tuch, das man mit doppelten Klebestreifen befestigt hat. Ganz wohl fühlt sich die Trägerin in dem Look allerdings nicht und wickelt ein weiteres Tuch um den Bauchnabel. Wenn man Bauch zeigt, muss man auch dazu stehen. Deswegen ist dieser look ein DON’T!

Don’t want no short, short man. Ein ultra-kurzes Sweatshirt, dass den BH zeigt mit weiter Adidas-Trainingshose und grellen Sneakers… ein Look, der sich nur schwer ins Gut ziehen lässt! Irgendwie wirkt alles zufällig, kein einziges Teil passt zum anderen. DON’T!

More than casual. So sieht das ganze schon wesentlich besser aus! Ein simples Trainigsshirt wird spontan eingedreht und zum Crop-Top gestylt. Der Look bleibt monochrom. DO!

Style it with love. Auch wenn wir den Gürtel mit dem doppelten „G“ kaum noch sehen können: Hier wird alles richtig gemacht. Locker sitzende Jeans mit hohem Bund gepaart mit einem schulterfreie, geblümten Crop Top, das mit schwarzen Leder-Accessoires leicht gebrochen wird. DO!