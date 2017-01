7 Dinge, die Du nicht über Mascara wusstest

Wir wissen wie man Mascara aufträgt, wie man Fliegenbeine vermeidet, welche Farben uns am besten stehen und welche Marken besonders gute Wimperntusche erzeugen. Aber diese 7 Fakten waren euch wahrscheinlich noch unbekannt…

Mascara ist das kurzlebigste Make Up Produkt. Die allgemeine Regel ist, dass man geöffneten Mascara nicht länger als 3 Monate verwenden sollte, da Bakterien ständig vom Auge in die Tube und von der Tube zurück zum Auge wandern. Oft halten Mascaras auch länger, 6 Monate sollten kein Problem sein. Tipp : Teure Mascaras nicht verwenden, solange man eine Augeninfektion hat. In dieser Zeit am besten komplett auf getuschte Wimpern verzichten oder kurzfristig günstige Drogerieprodukte verwenden.

Wenn man keine wasserfeste Mascara zur Hand hat, kann man die Langlebigkeit verlängern, indem man mit schwarzem Lidschatten eine Puderschicht über die Wimperntusche legt. Tipp : Am besten Eyeshadow zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben und dann vorsichtig auf die getuschten Wimpern pressen.

Setzt man auf Naturkosmetik, sollte man das Verfallsdatum auf der Packung unbedingt beachten und sich daran halten. Mascara auf natürlicher Basis ist instabiler, da er nicht mit den handelsüblichen Konservierungsmitteln aus dem Labor gespickt ist.

Die perfekte Konsistenz erreicht Mascara, wenn er leicht angetrocknet ist. Tipp : Neuen Mascara kurz öffnen und dann 2-3 Wochen nicht verwenden.

Laut einer amerikanischen Studie geben Frauen im Schnitt 3.700 USD während ihres Lebens für Mascara aus.

Die meisten Mascaras beinhalten den Wirkstoff Guanin um Glanz zu erzeugen. Er wird aus Fischsilber gewonnen.

Mit Mascara zu schlafen ist schädlich für die Wimpern. Über nacht trocknet der Mascara komplett aus und wird steif. Somit erhöht sich die Gefahr, dass die Wimpern abbrechen. Tipp: Um Wasserfesten Mascara restlos und schnell zu entfernen, einfach Kokosfett auf die Lider schmieren!