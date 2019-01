Comeback der 80er

Überdimensionale Schultern, magentafarbene Stoffe, Hochglanzoptik und dieser gewisse Hang zur Dramatik: Die 80er-Jahre sind zurück!

Nicht neu interpretiert, aber dafür so überzeichnet wiedergegeben, dass daraus etwas ganz Originelles entstanden ist: Marc Jacobs hat sich mit dieser Kollektion (Bild oben) selbst übertroffen.

Style Note

Der stilprägendste Designer des Moments ist Demna Gvasalia, der mit seiner Denver-Clan-Attitüde den Look von Balenciaga und Vetements prägt – und viele weitere Designer zu ähnlichen Kreationen inspirierte.