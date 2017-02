7 Tipps für den perfekten Concealer

Wer kennt es nicht – das Party-Wochenende war toll und intensiv, man hatte Spaß! Aber Montags sieht man vor allem an den Augen, dass man dehydriert ist und dunkle Schatten mit sich trägt. Wie man Augenringe am besten verschwinden lässt, und welche Produkte dafür momentan am angesagtesten sind, gibt es heute in unserer Serie: Tipps für das perfekte Make Up!

Hydration! Vor allem nach Alkoholkonsum oder Schlafmangel ist die Haut stark dehydriert. Ein großes Glas Wasser gleich am Morgen sorft für Abhilfe und lässt die Augen in kurzer Zeit frischer aussehen und mindert Trockenheitsfältchen.

Vor allem nach Alkoholkonsum oder Schlafmangel ist die Haut stark dehydriert. Ein großes Glas Wasser gleich am Morgen sorft für Abhilfe und lässt die Augen in kurzer Zeit frischer aussehen und mindert Trockenheitsfältchen. Vorbereiten! Bevor man zur Tat schreitet sollte die Haut mit Augencreme vorbereitet werden, um ein ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Bevor man zur Tat schreitet sollte die Haut mit Augencreme vorbereitet werden, um ein ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen. Farbkorrektur! Bevor man mit Concealer arbeitet, greift man zu einem der momentan beliebten Color-Corrector. Sie heben bläulich oder violette Augenringe auf, zB mit einem orangefarbenem Grundton. Hier heißt es mit Vorischt ans Werk schreiten: den Corrector nur dort auftragen, wo man tatsächlich Verfärbungen hat.

Bevor man mit Concealer arbeitet, greift man zu einem der momentan beliebten Color-Corrector. Sie heben bläulich oder violette Augenringe auf, zB mit einem orangefarbenem Grundton. Hier heißt es mit Vorischt ans Werk schreiten: den Corrector nur dort auftragen, wo man tatsächlich Verfärbungen hat. Konsistenz! Wer Trockenheitsfältchen oder Krähenfüße hat, greift lieber zu einer flüssigen Konsistenz; junge und straffe Haut kommt auch gut mit dickeren Cremeformeln zurecht, die meistens auch eine höhere Deckkraft haben.

Wer Trockenheitsfältchen oder Krähenfüße hat, greift lieber zu einer flüssigen Konsistenz; junge und straffe Haut kommt auch gut mit dickeren Cremeformeln zurecht, die meistens auch eine höhere Deckkraft haben. Farbton! In der Regel greift man bei der Wahl des Concealers zu einem um einen Grad helleren Ton als bei der Foundation, um die Augenpartie erstrahlen zu lassen. Trotzdem sollte man es nicht übertreiben um den Concealer schlussendlich nicht hervorstechen zu lassen und auch noch Fokus auf die müden Augen zu kreieren.

In der Regel greift man bei der Wahl des Concealers zu einem um einen Grad helleren Ton als bei der Foundation, um die Augenpartie erstrahlen zu lassen. Trotzdem sollte man es nicht übertreiben um den Concealer schlussendlich nicht hervorstechen zu lassen und auch noch Fokus auf die müden Augen zu kreieren. Fixierung! Damit der Concealer den ganzen Tag hält, sollte man ihn unbedingt mit transparentem Puder fixieren – so verhindert man auch das sogenannte „Creasing“, also den effekt, dass sich einzelne Partikel des Concealers in den Mimikfalten absetzen.

Damit der Concealer den ganzen Tag hält, sollte man ihn unbedingt mit transparentem Puder fixieren – so verhindert man auch das sogenannte „Creasing“, also den effekt, dass sich einzelne Partikel des Concealers in den Mimikfalten absetzen. Kreativ werden! Concealer kann natürlich nicht nur um die Augen oder zum Abdecken von Unreinheiten eingesetzt werden. Er macht sich auch gut als äußere Lippenlinie, um das Auslaufen des Lippenstifts zu verhindern. Wichtig! Gut ausblenden um nicht mit Clown-Gesicht herumzulaufen!

BOBBI BROWN Creamy Concealer Kit um 37 Euro bei bobbibrown.at

LAURA MERCIER Translucent Loose Setting Powder um 38 Euro bei lauramercier.com

GIORGIO ARMANI Master Corrector um 32,95 Euro über douglas.at

NYX Conceal, Correct, Contour Pallette um 12,95 über douglas.at

MAC Cover Up um 21 Euro bei maccosmetics.com

CLINIQUE Airbrush Concealer um 26,99 Euro über marionnaud.at

TOM FORD Concealing Pen um 54,95 Euro über douglas.at

URBAN DECAY Color Correcting Fluid um 25,95 Euro über douglas.at

Fotos: Aufmacher von GettyImages / Produkte: Hersteller bzw. Shops