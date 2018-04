Die 9 besten Make-Up Trends vom Laufsteg

Die Zeit, in der Make-up Artists die Make-Up Trends diktierten, ist vorbei. Vielmehr vervollständigen Visagisten und Hairstylisten die Kollektionen der Designer mit ihren Looks und sorgen lediglich für eine Menge Inspirationen, die nach Lust und Laune interpretiert werden können.

Dass es trotzdem Tendenzen gibt, lässt sich nicht leugnen, sah man doch den Einsatz von Linern als gemeinsamen Nenner auf einigen Laufstegen – als exakte Linien oder kreative Kunstwerke um die Augen oder als Rahmen neuer Lippenbekenntnisse. Unkonventionelle Pinselstriche waren beim klassischen Rouge genauso zu sehen wie beim Einsatz von Glitter, der mehr kann als Romantik. Und was den Teint betrifft: Nichts wird kaschiert, nichts wird überschminkt. Diversität ist die neue Normalität. Damit rufen wir für die neue Saison nur ein Credo aus: Die Trends sind tot, es leben die Trends!

Einfach auf die Trend-Bilder klicken um zu den jeweiligen Produkte und Tipps zu gelangen!

1. Blush, Blush, Blush!

2. Grunge Glitter

3. Lippen-Konturenstift

4. Bunte Haare

5. Cat Eyes

6. Eingerahmte Augen

7. Gold

8. Neon

9. Wet Look