9 Fragen an Claire Thomson-Jonville

Fantasie allein ist für Claire Thomson Jonville allein nicht genug. Ihre Mode muss tragbar, zeitlos und elegant zugleich sein.

Für das Traditionshaus PALLAS PARIS kreiiert die einstige Chefredateurin von Self Service nun eine Smoking-inspirierte Capsule-Kollektion für Damen, die ab sofort auf Matchesfashion.com erhältlich ist.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Meinen Stil? Chic, einfach, mühelos. Mit einem Touch Tomboy.

Was hat Ihr persönliches Verständnis von Mode geprägt?

Wenn man so viele Jahre in der Modebranche arbeitet, bekommt man ein Gespür dafür, was funktioniert und was nicht.

Inwiefern beeinflusst ihre Arbeit in der Branche, wie Sie sich täglich kleiden?

Für mich ist es sehr leicht, eine Uniform in Form eines Pallas-Anzugs zu tragen, kombiniert mit einem weißen T-Shirt und Sneakers. Was ich verändere sind Schmuck und Taschen. Der Anzug selbst ist mein persönlicher Identifikator.

Ihr Lieblingsdesigner oder Label?

Ich mag Anthony Vaccarello, Charlotte Chesnais, Gaia Repossi und Demna Gvasalia sehr gerne. Alexandre Mattiussi mag ich für seine Basics.

Strikter Dresscode oder Laissez-fair?

Studierte Nonchalance!

Avantgarde oder Klassik?

Klassische Avantgarde.

Ihr absolutes Lieblingsstück?

Eine Rolex für Herren.

Stil passiert wenn…

Wenn man bemerkt, wie jemand anders etwas trägt – und nicht was. Wenn das Tragen von Kleidung zu einer Einstellung wird, und einer Art man selbst zu sein.

Gibt es ein Geheimnis des Guten Geschmacks, das sie mit uns teilen?

Keep it simple.