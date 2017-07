Dauerbrenner: Accessoires aus Bast und Stroh

Kein anderes Material wird so mit dem Sommer assoziiert wie Stroh und Bast . Sie erlebten während des Zweiten Weltkriegs und u. a. dank Salvatore Ferragamo die erste Blüte. Damals sprach man von »Utility Clothing« – alles musste zweckdienlich und ressourcenschonend sein. Heute brennen Designer immer noch für das Material.

Aus der Not eine Tugend gemacht: Stroh kam international in den 1940er-Jahren zum Einsatz. In Japan und Süddeutschland gibt es diese Tradition schon lange.

Espadrille im typischen Knot-Look von BOTTEGA VENETA, P.a.A. bottegaveneta.com Sandale aus Bast und Stroh von ROBERT CLERGERIE, um €320,-. farfetch.com

Spielwiese der Tiere: Tasche »Claudie« von SOPHIA WEBSTER, um ca. € 600,-. sophiawebster.com Viva la dolce vita: Bastsandale von DOLCE &GABBANA, um ca. € 1000,-. dolcegabbana.com

Mini-Tote aus Stroh mit gestreiftem Canvas, von MUUN, um €147,-.net-a-porter.com Kommt ohne rote Sohle aus: Keilsandale von CHRISTIAN LOUBOUTIN, um €575,-. christianlouboutin.com

Dreifärbige Ballerina im Signature-Look von MIU MIU, P.a.A. miumiu.com Sieht gut aus und hilft, Gutes zu tun: Sozialprojekt NANNACAY, um € 270,-. avenue32.com

Perfekter Sommergefährte von JIMMY CHOO, um €495,-. jimmychoo.com Stauraum-Wunder aka Beuteltasche von RALPH LAUREN, um €139,-. fashionette.de

Ein weiterer Sommertrend sind Bastmöbel!

