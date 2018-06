Die schönsten Accessoires aus Bambus, Rattan, Stroh & Co.

Korb und Geflecht gehören zum Strand wie Sonne und Meer.

Das Revival natürlicher Materialien wie Bambus, Rattan und Stroh, aber auch Federn geht mit einer Sehnsucht nach zeitloser Schönheit einher. Eines darf man von den aktuellen Modellen allerdings nicht erwarten: Langlebigkeit. Die Natur folgt einem Zyklus, der jenem der Mode ähnlich ist: Jede Saison bringt etwas Neues.

Die Vergänglichkeit ist gerade der größte Reiz. In diesem Sinne sind diese Accessoires natürlich schön.



Dass Modelle, die mit diesen Naturmaterialien bestechen, auch im urbanen Dschungel alltagstauglich sind, legt etwa das Label SAGAN VIENNA nahe. Sein Signature-Look ist seit jeher das Wiener Geflecht, das das Label seit Jahren spielerisch einsetzt wie Oben die cleane und zeitlose Tasche um €620,-, sagan-vienna. com.

Bambusmodell von CULT GAIA, um € 180,-. cultgaia.com Version eines Weidenkorbs bei MIU MIU, um € 1 200,-. miumiu.com Simple Schönheit von MERCEDES CASTILLO, um € 300,-. mercedescastillo.com

Ungewöhnlicher Einsatz von Rattan bei den hübschen Pantoletten von ST. AGNI, um €141,-. net-a-porter.com Designerin RANJANA KHAN verarbeitet ihre indischen Wurzeln zu farbenfrohen Ohrringen, um € 500,-. ranjanakhan.com Süßer Spanierhut mit breiter Krempe und gestanzten Cut-outs, von &OTHER STORIES, um €29,-. stories.com Definitiv ein Must-have der Saison ist der Hut von JACQUEMUS, um €365,-. mytheresa.com