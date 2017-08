kleiner Luxus: Accessoires aus Samt

Herstellung und Pflege sind ausschlaggebend dafür, dass Samt seit jeher als edles Material gilt und einst sogar nur Prunkgewändern vorbehalten war.

Der ihm eigene Glanz machte ihn zu einem besonders beliebten Stoff, aus dem vor allem in den 1920er-Jahren Abendroben geschneidert waren. In den Jahrzehnten danach rückte er in den Interior-Bereich, wo er auch das 19. Jahrhundert verbrachte hatte. Auch heute steht Samt für Luxus, speziell bei Accessoires.

Ein Fauxpas, der bei Accessoires aus Samt nicht ausgeschlossen ist: Der empfindliche Stoff darf nämlich nicht gefaltet werden, da der Samt brechen kann.

