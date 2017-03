New Romance: Accessoires in Pasteltönen

Wie auf Wolke 7 gebettet schweben diese Accessoires durch den Raum: Federn, Pudertöne und zarte Farbverläufe versprechen geradezu sphärische Anmutungen.

Höchste Handwerkskunst garantiert die Zusammenarbeit von Tina Craig mit GIANFRANCO LOTTI, um € 1800,-. net-a-porter.com Bestechend schön: Clutch von OSCAR DE LA RENTA, um € 1375,-. oscardelarenta.com

Boudoir de luxe von AVEC MODÉRATION, um € 299,-. steffl-vienna.at

Bereits Kult: Das Label PAULA CADEMARTORI überzeugt mit extravagantem Design, um € 1180,-. paulacademartori.com Blaues Wunder: Die Sandale von HUGO gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um € 295,-. hugoboss.com

Läuft zur Höchstform auf: Plateauschuh von MIU MIU, um € 890,-. miumiu.com Sixties-Appeal wird bei COCCINELLE neu interpretiert, um € 269,-. coccinelle.com Typisch italienisch ist die Liebe zur Applikation bei AGL, um € 417,-. agl.com

