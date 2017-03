– WERBUNG –

Gewinnen Sie 10×2 Karten für die Ausstellung in der Albertina.

Inszenierung, Selbstdarstellung und der Dialog mit der Kamera.

Intim, spannungsvoll und faszinierend ist der Moment, wenn Fotograf und Modell aufeinandertreffen. Zwischen Inszenierung und Selbstdarstellung pendelnd, ist ihre Zusammenarbeit geprägt von einem kreativen Dialog.

Mit rund 100 Meisterwerken untersucht die dritte Präsentation der Fotosammlung der Albertina die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen vor und hinter der Kamera. In thematische Kapitel gegliedert, beschäftigt sich die Schau mit der expressiven Inszenierung für die Kamera, der Arbeit mit anonymen Modellen in wissenschaftlichen Projekten, mit Fotografie als Vorlage für Malerei sowie mit der Selbstinszenierung von Fotografen und Fotografinnen.

Unter den in der Ausstellung zu findenden FotografInnen finden sich unter anderem Ottomar Anschütz, Bill Brandt, Trude Fleischmann, Rudolf Koppitz, Will McBride und Erwin Wurm.

Acting for the Camera

10. März – 5. Juni 2017

Gewinnen Sie mit der DIVA 10 x 2 Tickets für die Ausstellung in der Albertina. Teilnahmeschluss ist der 11.4.2017.

Hier geht’s zum Gewinnspiel…

Albertina

Albertinaplatz 1

1010 Wien

www.albertina.at