Eine traumhafte Wirkung verspricht dieses legendäre Serum, das die Haut seit 35 Jahren im Schlaf pflegt und bis zum Morgen ihre schönsten Seiten zum Vorschein bringt.

Sleeping Beauty: Das erste Mal hat immer eine große Bedeutung. Deshalb sei an dieser Stelle erwähnt, dass »Advanced Night Repair« von ESTÉE LAUDER im Jahr 1982 das erste Anti-Aging-Serum war und dass damit die Haut erstmals mithilfe von Hyaluronsäure einen Feuchtigkeitsboost zu nächtlichen Stunden bekam. Weiters sorgt ein im wahrsten Sinne »ausgezeichneter« Komplex dafür, dass die Haut zur selbstständigen Regeneration angefeuert wird. Um €82,-.