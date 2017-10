– WERBUNG –

In der Albertina heiraten

Sie sind auf der Suche nach prunkvollen Räumlichkeiten, Charme aus längst vergangener Zeit und einer zentralen Location im Herzen Wiens?

Die habsburgischen Prunkräume im Stadtpalais Albertina gehören, mit der Ausstattung in Rosenholz und Gold, zu den wohl edelsten Eventadressen in Wien. Vom Aperitif auf der Terrasse, bis zur Trauung und Dinner in den prachtvollen Gemächern, bietet die Albertina als Hochzeitslocation alles was das Herz begehrt. Nicht zu vergessen ist auch der unvergessliche Panoramablick auf die Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt, welcher eine ideale Möglichkeit für besondere Momentaufnahmen bietet.

Das Team der Eventabteilung begleitet Sie vom ersten Gespräch, bis hin zum ganz besonderen Tag Ihrer Hochzeit.

Albertina

Albertinaplatz 1

A-1010 Wien

albertina.at

Email: events@albertina.at