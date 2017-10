Literarische Inspiration: Das Schmucklabel Alighieri

Bereit für eine Zeitreise? Der moderne Schmuck des Labels Alighieri ist inspiriert durch Worte, die im Mittelalter geschrieben wurden.

Die „Göttliche Komödie“ von Dante Alighieri zählt zu den bedeutendsten literarischen Werken Italiens. Darin begleitet man die Reise eines Pilgers durch die Reiche der Hölle: Inferno, Purgatorio und Paradiso. Sünder, die ihre Strafe bekommen, Qualen, Dämonen und Höllenfeuer…

Klingt erst mal verstörend und nicht nach etwas, das man sich gerne um den Hals hängen möchte. Was die Londoner Schmuckdesignerin Rosh Mahtani daraus macht, ist aber geradezu himmlisch. Jedes Schmuckstück – Rosh sieht sie als moderne Erbstücke – verkörpert eines der hundert Gedichte aus Dantes berühmtem Werk. Etwas Unperfektes, Melancholisches und rohes schwingt in jedem Entwurf mit.

„Inspiriert durch diese Odyssee stellte ich mir die Charaktere vor, wie sie sich in pures Gold gehüllt um meinen Körper schlingen oder sich ihren Weg zwischen meinen Fingern hindurch bahnen, wenn ich lese.“

Liest man Rosh Mahtanis Lebenslauf, so ergab sich ihre Inspirationsquelle fast von selbst: Bevor sie beschloss, Schmuck zu designen, studierte Rosh nämlich Französisch und Italienisch an der Oxford University. Kultur, Literatur und der Spirit Italiens waren für sie also bereits als Studentin allgegenwärtig. Ohne Erfahrung im Schmuckbereich, dafür mit dem Verlangen eine Geschichte zu erzählen, begann 2014 die Produktion von vergoldeten Stücken als Hommage an Dantes großes Werk.

Wenn wunderschöner Schmuck auf eine Aura von Abenteuer, mystischen Kreaturen und einzigartigen Landschaften trifft, dann ist der große Erfolg natürlich nicht weit. Prompt wurden große Retailer wie Farfetch oder Net-A-Porter aufmerksam und nahmen Alighieri in ihr Sortiment.

Ihr Ziel hat die Designerin auf jeden Fall verwirklicht: Einzigartigen Schmuck zu kreieren, der die Themen Literatur und Reise perfekt verbindet und der die Besitzerin bei ihren ganz eigenen Abenteuern begleitet.