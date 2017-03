All American Girl

Lana Del Rey schlug 2012 ein wie eine Bombe: Mit „Born to Die“ und ihrem legendären Blumenkranz im Haar brachte sie uns wieder zurück zum American Apparel – im wahrsten Sinne des Wortes.

Im neuen Video lässt Lana Del Rey wieder den Hippie zum Vorschein kommen – verträumt zeigt sie sich im neuen Video zur Sinlge Freak.

Simple Chique – so kann man Lana Del Reys Stil ruhig bezeichnen. Natürlich immer mit einem Touch Retro – so wie ihre Musik. Egal ob Trench Coat, College Jacke oder eigenwürdige New York Yankees Kleider: Lana Del Rey wirkt trotz Diva-Image down to earth – und dabei nie verkleidet.