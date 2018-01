Sie ist eine der begehrtesten Couture-Designerinnen des Landes: Eva Poleschinskis Roben sind mit Liebe gefertigt und scheuen nie einen großen Auftritt. Wir sprachen mit der Steiererin über die großen Ball-Trends der Saison.

Alles Robe! Eva Poleschinskis Do’s und Don’ts für die Ballsaison was last modified: by