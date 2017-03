Hautpflege: Alles über Sheetmasken

Wenn die Zeit eilt und die Haut rebelliert, greifen Make-up-Profis zu Sheetmasken. Die mit Wirkstoffen angereicherten Gesichtstücher sorgen im Handumdrehen für einen frischen Teint.

Augenpartie und Mund haben als Hauptakteure der Mimik natürlich eine Sonderbehandlung verdient. Die oft sehr feuchten Tuchmasken legt man einfach aufs Gesicht. Nach einer meist 15-minütigen Einwirkzeit nimmt man das Tuch ab und massiert die verbliebene Feuchtigkeit ein.

Lippenmasken wie die von STARSKIN sieht man derzeit hierzulande noch selten, sie sind aber stark im Kommen, »Plumping &Hydrating Coconut Bio Cellulose Dreamkiss Lip Mask« von STARSKIN, zwei Stück um € 9,99. Zellstoff-oder Gelpads für die Unterlider wie die von ESTÉE LAUDER und N°1 FOR YOUR BEAUTY glätten und erfrischen.»Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask« von ESTÉE LAUDER, um € 16,- und »Augengel Pads glättend« von N°1 FOR YOUR BEAUTY, um € 5,95.

Neben dem Klassiker Hyaluronsäure sorgen meist pflanzliche Wirkstoffe für eine sichtbare Regeneration der Haut:

Kresse und Edelweiß bei ARTEMIS, »Skin Supremes Age Correcting Swiss Beauty Veil«, fünf Masken, gesehen bei Douglas um € 49,99. Erdrauch und Hibiskussamen bei JUVENA »MasterCare Express Firming &Smoothing Bio-Fleece Mask«, fünf Sachets um € 89,-. Meerfenchel bei FILORGA »Time-Filler Mask« mit Aktivkohle um € 10,99 bei MARIONNAUD. Bei der »Instant Magic Facial Dry Sheet Mask« von CHARLOTTE TILBURY sind die Wirkstoffe an der Maskeninnenseite aufgepresst, um € 30,-.



