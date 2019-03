ALPHATAURI: Innovation trifft Funktion

– WERBUNG –

Von wegen nur Energydrinks – Red Bull kann noch viel mehr. Mode zum Beispiel. ALPHATAURI, die Fashionmarke des Unternehmens zeichnet sich durch innovatives und durchdachtes Design, qualitativ hochwertige Materialien, sowie eigenentwickelte und zukunftsweisende Textil-Technologien aus.

Nur gut auszusehen reicht für erfolgreiche Mode heutzutage natürlich nicht. Den Ansprüchen des Trägers soll sie ebenso gerecht werden wie zu einem modernen Lifestyle zu passen. ALPHATAURI steht deshalb für Fashion, die Stil und Qualität vereint und zusätzlich durch zahlreiche durchdachte Features überzeugt.

Durchdachte Parkas für stilbewusste Trendsetter

Der KOOV Parka für Herren aus der aktuellen Frühjahr-/Sommerkollektion ist das beste Beispiel dafür. Er überzeugt durch seine zahlreichen durchdachten Funktionen und die hochwertige Verarbeitung und ist somit der perfekte Begleiter für stilbewusste Trendsetter. Der sportlich coole Parka ist nicht nur wasser- und schmutzabweisend, sondern überzeugt durch verklebte Nähte und einen AquaGuard® Zipper, der das Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert.

Das integrierte „packable“ System mit „Travelhandle“ macht ihn außerdem zum perfekten Reisebegleiter. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Parka in einer auf der Rückseite eingebauten Tasche auf ein handliches Maß verstauen, und dank des „Travelhandles“ am Trolley-Griff befestigen. Die im Kragen verstaubare Kapuze mit tonalem Logo sorgt dank Laser-Cut-Details für eine bessere Wahrnehmung der Umwelt und bietet Schutz vor Regen und Wind. Dank der Laser-Cut-Details sowie der silberne 2-Wege Zipper erhält der sportliche Parka einen technischen Look. Höchster Tragekomfort für jede Gelegenheit!

Thermoregulierender 3D Knit Pullover

Neu in der SS19 Kollektion sind die nahtlosen 3D-Knit Pullover, die aus einem Stück aus einer Spezial-Maschine gestrickt werden und in zwei verschiedenen Farbwegen für Herren verfügbar sind. Die feinmaschigen Pullover sind aus leichtem Merino-Mix mit thermoregulierender Funktion gefertigt, und ermöglichen aufgrund der Herstellungsweise bis zu 30% Material-Einsparungen. Unter den Armen und am Rücken sind feine Ventilationsdetails eingearbeitet, die für zusätzliche Atmungsaktivität sorgen.

