Innovatives Design mit funktionellen Details

Heutzutage reicht es nicht mehr, wenn Mode einfach nur gut aussieht – sie sollte auch den Ansprüchen des Trägers/der Trägerin gerecht werden und zu einem modernen Lifestyle passen.

Wer nun nach einer Marke sucht, die Stil und Qualität vereint und zusätzlich noch mit zahlreichen durchdachten Details überzeugt, wird bei AlphaTauri fündig. Benannt nach dem hellsten Stern im Sternbild des Stiers, fügt sich die 2016 von Red Bull gegründete Brand perfekt in die energetische Firmen-DNA ein. Von Anfang an wurde das Ziel, textile Innovationen mit smartem Design und zeitlosem Style zu kombinieren, mit großem Eifer verfolgt. Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Schoeller Textil AG wurde etwa die innovative Textiltechnologie Taurex® entwickelt, die beispielsweise in den “Packable”-Jacken zum Einsatz kommt.

Die Farbpalette der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion ist sowohl von urbanen als auch von natürlichen Elementen inspiriert und zeigt Nuancen von Grau und Beige, die mit energetischen Blau- und Pink-Tönen aufgefrischt werden. Silberne Highlights sorgen für ein cleanes, aber sportliches Finish, während leuchtendes Rot frische Akzente setzt.

Die zeitlosen AlphaTauri-Highlights:

Lederjacke Herren aus 100 % Ziegenleder, mit AlphaTauri Taurex®-Technologie um € 429,90

Lederjacke Damen aus 100 % Ziegenleder, mit AlphaTauri Taurex®-Technologie um € 379,90

Packable Herren mit AlphaTauri Taurex®-Technologie um € 149,90

Packable Damen mit AlphaTauri Taurex®-Technologie um € 149,90

Mode von AlphaTauri ist in den Flagship Stores in Graz und Salzburg sowie bei ausgewählten Partnern in über 35 Ländern erhältlich.

Mehr Infos unter alphatauri.com.

