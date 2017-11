Luxus-Pflege mit altbewährten Wirkstoffe

Ob Birkengrün, Weinranken oder wilder Farn – Pflanzen, die man wegen ihrer Wirkung schon im Mittelalter schätzte, erleben eine Beauty-Renaissance.

Wunderwaffe Wein

Einer der wertvollsten Wirkstoffe aus Weinranken ist Viniferin. Es ist im Rebstock für die Bewältigung von negativen Einflüssen zuständig, hält die Haut jung und wirkt stabilisierend auf das Immunsystem.

Traubenkernöl, reich an Viniferin, Resveratrol, Flavonoiden und ungesättigten Fettsäuren, wurde schon in der Klostermedizin für therapeutische Zwecke eingesetzt. Davon inspiriert kreierte VINOBLE die »Vinotherapie« – ein ausgiebiges Wellnessritual mit Ölmassage. Zwischen € 69,- und €139,- im VINOBLE-Day-Spa in Leibnitz, vinoble-cosmetics.at.

Die zentralen Produkte der »Vinotherapie« von VINOBLE sind das »Salz-Blüten-Peeling« und die »Körperöl-Blütenessenz« mit Ackerstiefmütterchen, Lavendel und Rosenblüten. Im Set um €52,-.

Xylit und Birkensaft

Birkensaft ist reich an Antioxidantien, Vitamin C und dem gesunden Xylit. Birkenblätter enthalten zudem ätherische Öle, die gegen Cellulitis wirken und entspannen.

»Birke Dusch-Peeling« von Weleda, um ca. € 8,90.

Im Spa des Schweizer Hotel Schloss Pontresina setzt man auch auf diesen Entspannungs-Effekt: Beim Treatment »Celtic Night« wird der Körper ganz leicht mit warmen Birkenbüscheln geschlagen, um die Durchblutung der Haut zu aktivieren und diese mit Wirkstoffen zu versorgen. »Celtic Night«-Treatment um ca. € 95,-im HOTEL SCHLOSS PONTRESINA FAMILY &SPA, hotel-schloss.net.

Anti-Aging Wunder Farn

Das lebende Fossil unter den Pflanzen – Farne gab es schon zur Dinosaurierzeit -zeichnet sich durch hohe Anpassungs-und Widerstandsfähigkeit aus. Qualitäten, die sich auf die Gesichtspflege übertragen lassen: Farnextrakt schützt die Zell-DNA und regeneriert sie.

Antientzündlich und beruhigend: »Phytoactive Hydra-Firm Intense Mask« von ROYAL FERN, um € 160,-.

Schloss Fuschl bietet Anti-Aging-Behandlungen mit den Produkten von ROYAL FERN an. Ab €110,- im SCHLOSS FUSCHL RESORT & SPA in Salzburg, schlossfuschlsalzburg.com.

