Avantgardistisch: Amie Victoria Robertson

Ausnahmetalent: Amie Victoria Robertson gilt als eine der vielversprechendsten Absolventen der Kaderschmiede Central Saint Martins. Ihre avantgardistischen Entwürfe erinnern Kenner an Größen wie etwa Christopher Kane oder John Galliano!

Amie Victoria Robertson sammelte ihre ersten Ready to Wear Erfahrungen nach ihrem Abschluss 2014 als Design-Assistentin bei Marc Jacobs in Paris. Parrallel dazu entwarf sie 2015 eine Capsule Collection für ASOS und gründete kurz danach ihr Label A.V. Robertson.

