Kult-Designer AND_i entwirft erstmals Denim

Augen auf: Designer Andreas Eberharter aka AND_i öffnet sich neuen Design-Pfaden. Berühmt für exaltierte Accessoires – seine Augenmaske trug schon Lady Gaga in ihrem millionenfach angeklickten Video „Paparazzi“ – designt er nun Jeans. Aktuell lancierte der gebürtige Tiroler seine erste DENIM Collection for men unter dem Sublabel AND_i+.

Der gelernte Goldschmied und Bildhauer Eberharter hat eine große Fangemeinde: Weltstars wie Beyoncé, Milla Jovovich, Kiera Chaplin und Co lieben seine kultigen Eyecatcher. Jetzt versucht sich er sich an einem völlig neuen Material, Denim: „Das Allerweltsmaterial Jeans mit meinen reduzierten Designs und Illustrationen zu verschmelzen, finde ich total inspirierend.“

Unter dem Titel AND_i+ startet nun erstmals eine überschaubare Männerkollektion, immerhin will Eberharter zuerst mal die Werkstücke an sich selbst testen: „Neben dem Design-Anspruch waren mir vor allem das hochwertige Denim-Material, die Verarbeitung und perfekte Passform wichtig.“ Ebenso überschaubar ist übrigens der Preis. Obwohl die Teile in Europa produziert werden, starten die Preise bereits bei € 59,-. Erhältlich ist die Kollektion über die Crowdfunding-Website indiegogo.com.