Extravagante Formen, die an das Art déco erinnern, und spannende Materialien, die die Moderne mit der Klassik verbinden: Bottega Veneta ist mit seiner neuen Taschenkollektion ein besonderer Kunstgriff gelungen.

Von oben nach unten: pyramidenförmige Clutch, um €1 950,-, grasgrüne Tasche mit Goldverschluss, um €3 200,-, und Minaudière aus Metall, um €3 000,-. Alles von Bottega Veneta, bottegaveneta.com.