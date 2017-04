Fashion Tipp: Der Pop-Up-Store von Arthur Arbesser

Noch bis Ende des Monats kann man die brandneue Kollektion des Österreichers Arthur Arbesser in der Wiener Innenstadt exklusiv shoppen!

Der gebürtige Österreicher Arthur Arbesser sorgt mit seiner gefragten Mode auch diese Saison wieder für internationales Aufsehen: In seiner Frühling/Sommer 2017 Kollektion beschäftigt er sich mit seinen Vorfahren. Genau genommen mit deren Kindertagen, denn die Entwürfe nehmen Elemente von Schuluniformen und Kleidern des vorigen Jahrhunderts wieder auf. Ungewöhnliche Farbkombinationen, Transparenz und Verzierungen mit Swarovski-Kristallen holen die Designs wieder in die Jetztzeit.

Um auch den Mode-Enthusiasten in Wien einen näheren Blick (und natürlich auch den Kauf) auf die aktuelle Kollektion zu ermöglichen, stellt Arthur Arbesser derzeit exklusiv in einem Pop-Up-Store in der Hauptstadt aus. In der Wiener Innenstadt kann man noch bis Ende April die aktuelle Kollektion bestaunen und natürlich auch das ein oder andere Designerteil mit nachhause nehmen. Danach wird die ehemalige Galerie an der Hülben wieder zum Ausstellungsort.

Psst: Wie wir erfahren haben, kann man auch gerne außerhalb der Geschäftszeiten einen Termin zur Anprobe vereinbaren!

Nähere Infos:

