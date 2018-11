Laufstegtrend: Arty Prints

Von Bauhaus über die Wiener Moderne bis hin zur Pop- Art : Die Mode feiert ihre Liebelei mit der bildenden Kunst derzeit so exzessiv wie schon lange nicht mehr.



Liebevolle Details, alle von Hand gemacht, zeichnen die Looks von Temperley London aus. Die aktuelle Anleihe stammt von keiner Geringeren als Elsa Schiaparelli und passt zum Trend, Haute Couture mit Prêt-à-porter zu verknüpfen.

Sie wurde schon als »Königin des Drucks« gefeiert und wird diesem Ruf auch diese Saison gerecht: Aktuell lässt Mary Katrantzou Referenzen zu ihrem Architekturstudium einfließen.