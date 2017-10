Asymetrisches Make Up bei Antonia Marras

Dramatisch schwarze Augen-Make-up und asymmetrisch eingesetzter lichtblauer Lidschatten verleihen dem Look eine spielerische Leichtigkeit.

Es braucht nur einen Satz, um den Look bei ANTONIO MARRAS zu beschreiben: »Eine schicke Frau mit Fantasie.« Das dramatisch schwarze Augen-Make-up bekommt dank des asymmetrisch eingesetzten lichtblauen Lidschattens eine Leichtigkeit, die auch die spielerisch frisierte Locke unterstreicht. Zusammen schaffen sie jedoch eine elegante Balance.

Die Basis für jede Make-up-Spielerei ist ein perfekt geschminkter Teint. Der gelingt, wenn die Haut gut durchfeuchtet und gepflegt ist. Eine leichte Foundation wird mit losem Puder fixiert, schwarzer Eyeliner und cremiger Lidschatten werden rund um das Lid verblendet. Der blaue Eyeshadow zeigt sich großflächig und verflüchtigt sich über die gebleichte Braue bis zur Schläfe.

Monolidschatten »Spring Green« von ARTDECO, um ca. € 5,95. Die federleichten Puderpartikel passen sich jedem Teint an: »Translucent Loose Powder« von SENSAI, um € 52,40. Glättende Textur beim Lidschattenstift »Ombre Blackstar« von BY TERRY, um € 35,95.

