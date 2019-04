Flatterhaft mag zwar die Mode sein, nicht aber dieser Trend: Asymmetrische Röcke sind gekommen, um für lange hier zu bleiben.

Die goldene Styling-Regel ist in diesem Fall sehr einfach: Je eleganter der Rock, desto höher der Absatz der Heels oder Stiefel. Nachdem der Blick bei dieser Silhouette naturgemäß nach unten wandert, sollte das Schuhwerk möglichst ausgefallen ausfallen, um den Look perfekt zu ergänzen.