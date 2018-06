Athleisure ist tot – warum trägt es noch jeder!?

Bekanntlich sind Trends bei uns immer hinten nach. Athleisure ist Teil des Problems.

Athleisure ist in den letzten Saisonen extrem populär geworden. Die willkommene Vermischung aus Hip-Hop-Kultur, Streetwear, Sportswear und Freizeitklamotten hat vor allem unsere Füßen etwas Gutes getan. Keine Stilettos mehr. Doch wie jeder Trend ist auch Athleisure mittlerweile überstrapaziert und inflationär geworden. Während die großen Marken wie CHANEL und LOUIS VUITTON noch immer damit beschäftigt sind, überteuerte Sneakers an die Frau zu bringen, orientiert man sich anderorts schon wieder um.

Weiße Sneakers werden uns wahrscheinlich nicht so schnell verlassen: Sie sehen überraschend gut zu fast allem aus. Vielleicht nicht gerade zum Minirock, wie uns manch deutsche Influencerin einreden will. Aber eben zu FAST allem.

Doch wie sieht es mit der berühmten Jogginghose aus? Und den Sportstreifen, die GUCCI in letzter Zeit so populär gemacht hat? Man erinnere sich an Zeiten, als Karl Lagerfelds berühmtes Zitat über die Jogginghose in aller Munde war. Zur Erinnerung:

Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Tja, heute würde man da nur noch die Augenbraue heben und das gerede des in die Jahre gekommenen Modezars dezent ignorieren. Aber Hand aufs Herz: Hat er nicht recht? Was unterscheidet uns denn noch vom Genetiv-und-Dativ-verwechselnden Volk, wenn wir nur noch mit Adidasstreifen, Mesh-Shirts und Sneakers herumlaufen? Was ist aus der Eleganz geworden?

Klar, alt bewährte Stile zu brechen ist ein Sport an sich. Aber wie wäre es damit, Athleisure zu brechen, bevor wir uns für immer in Jogginghose zu eleganten Anlässen und ersten Dates schleppen..?

Fotos: Getty Images