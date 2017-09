Herbstlichter

Auch im Herbst ist Sonnenschutz Pflicht – wenn auch nur im Gesicht.

Wer seine jugendliche Haut lange erhalten will, muss das ganze Jahr zu Sonnenschutz greifen. Auch im Herbst und Winter sind somit Tagescremen oder Foundations mit LSF dringend notwenig, da gerade duch die niedrigeren Temperaturen die Sonneneinstrahlung weniger spürbar ist. UV-Strahlen schlafen nicht. Während UVB-Strahlen vor allem im Sommer ein Problem sind weil sie Sonnenbrand auslösen, wird man in der kühlen Zeit leicht nachlässig und vergisst auf die UVA-Strahlung. Diese ist für die schnellere Hautalterung verantwortlich.

Wichtig ist, dass der Sonnenschutz als letzter Schritt in der Morgenroutine angewandt wird. Wer keine Foundation trägt, muss also auf genügend LSF in der Tagescreme setzen. Wer zu Make-up greift, muss logischerweise auf Formulierungen mit LSF setzen.

Sonnenschutz ist vor allem in den ersten 20 Lebensjahren sehr wichtig. In dieser Zeit akkumulieren sich die von der Sonne ausgelösten Schäden, die später zu Pigmentflecken oder Schlimmerem werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, Produkte mit Sonnenschutzfaktor zügig aufzubrauchen, da sie sich nicht lange halten und mit der Zeit ihre Wirkung verlieren. Sich neu mit passenden Produkten zu Saisonbeginn auszustatten, ist empfehlenswert.

MAC Studio Fix Foundation um 33 Euro bei MAC

GOSH Foundation Plus um 18 Euro über Bipa

THE ORGANIC PHARMACY Cellular Protection Sun Cream um 40 Euro über Just Green Things

THE BODY SHOP Skin Defence um 22 Euro bei The Body Shop

LUSH Million Dollar Moisturuser um 55 Euro bei Lush

KIKO Sublime Youth Day um 25 Euro bei Kiko Milano

ESTEE LAUDER Daywear BB Cream um 42 Euro über Douglas

CLINIQUE Repair Uplift Cream um 88 Euro über Douglas

