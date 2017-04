Mit diesen Sonnenbrillen kann der Sommer kommen

Augenzwinkernd in Szene gesetzt, zeigen diese Shades die Welt in frischen Farben.

Sonnenbrillen mit gelb oder blau getönten Gläsern bestimmen aktuell den Trend und geben dem Alltag eine neue Tönung. Essenziell: Nie die Fassung verlieren! Die sollte in diesem Fall nämlich, so wie die Brillen selbst extra exaltiert ausfallen.

Die Grenzen des guten Geschmacks reizt Alessandro Michele bei GUCCI völlig aus. Dass die Looks dennoch funktionieren, verdanken sie hauptsächlich den Accessoires. Sein Stilmittel, die Übertreibung, wird hier offensichtlich.