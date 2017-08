DIVA kürt das Austrian Fashion Talent 2017

Wien, am 22. August 2017 – In Kooperation mit Schustermann & Borenstein verlieh die DIVA dieses Jahr zum vierten Mal in Folge den Preis des Austrian Fashion Talent 2017.

Nach einer spannenden Votingphase auf Instagram durften die Top 4 Austrian Fashion Talents, alles Absolventen der Herbststraße, sich und ihre Arbeiten Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer und ihren Jurykollegen, bestehend aus Stylist Simon Winkelmüller und Designerin Marisa Mayer präsentieren.

Schlussendlich überzeugte der 26-jährige Moulham Obid mit seiner Kollektion zum Thema „Goldener Schnitt“. Er darf sich unter anderem über ein Mediencoaching mit der DIVA Chefredaktion freuen, welches ihn mit wertvollen Tipps für seine weitere Karriere ausstatten wird.

Die DIVA wünscht alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!

