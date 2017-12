Selten konnte man sich modisch so hängen lassen wie aktuell. Regeln sind außer Kraft gesetzt -getragen wird, was gefällt. Und sei es die vermeintliche Sporttasche zum Business-Outfit.

Die elegante Version einer Sporttasche kommt bei BALENCIAGA durchaus auch im Alltag zum Einsatz, um € 795,-. stylebop.com

