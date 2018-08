Armparty: B(angles)

Der Schmucktrend der Stunde konzentriert sich ganz auf das Handgelenk. Kostbare Bangles klimpern gleich mehrfach um die Wette und werden gekonnt aufeinander abgestimmt.

Die Tendenz ist stark steigend, und schon derzeit findet man 1 210 850 Beiträge auf Instagram unter dem Hashtag #armparty. Perlmutt und Diamanten treffen auf Roségold und bunte Steine, dem Materialmix sind keine Grenzen gesetzt. Am harmonischsten wirken sie jedoch im Dreierpack, wie unser Still Life unter Beweis stellt. Zur exklusiven Armparty der DIVA stehen ikonische Modelle luxuriöser Marken wie BULGARI, CHOPARD und PIAGET auf der Gästeliste.

»Happy Hearts«-Bangles von CHOPARD aus 18-Karat-Roségold und mit beweglichem Diamanten; mehrreihiges Modell »Twist«, um € 5 290,-, Modelle mit Perlmutt bzw. roséfarbenem Edelstein, um je € 2 490,-, chopard.de. »Possession«-Bangles von PIAGET aus 18-Karat-Roségold, mit Onyx um € 1 970,-, mit Malachit um € 2 230,- sowie mit Lapislazuli um €2 280,-. piaget.com »Serpenti«-Armreife von BULGARI: Armband »Viper« aus Roségold, um € 5 100,-, mit Perlmutt, um € 8 500,-, sowie mit Karneol, um € 9 000,-, bulgari.com.