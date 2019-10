Baseballcap Deluxe

Eine Sensation am Laufsteg! Die simple Baseballcap erobert sich einen prominenten Platz in der Prêt-à-porter-Mode. Dass sie dort gut hinpasst, beweist ihre selbstbewusste Inszenierung.

Die Kappe verspricht durchaus ihre praktischen Vorteile, aber man sei an dieser Stelle versichert: Diese Art der Kopfbedeckung ist keineswegs für Bad-Hair-Days geeignet -im Gegenteil: Der Look verlangt nach perfekt gestyltem Haar, am besten sleek und glatt nach hinten frisiert.

Seit Sportmax im Jahr 1976 gegründet wurde, ist die Marke ein Synonym für moderne Sportswear. Das Label punktet seither mit seinen tragbaren Looks aus exklusiven Materialien (Bild ganz oben).