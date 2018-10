Beauty on the go

Immer unterwegs und trotzdem rundum gepflegt. Models wissen, wie.

Es ist traurig, aber wahr: Stress macht nicht schöner. Einerseits, weil man in Stresszeiten meistens weniger schläft, kaum auf seine Ernährung achtet und -die schlimmste Beautysünde von allen -nicht ausreichend Wasser trinkt. Andererseits, weil Stresshormone wie Cortisol auf Dauer den Körper von innen belasten und so unter anderem die Haut fahl und trocken aussehen lassen.

Das ist aber natürlich kein Grund, sich nur zu schonen. Wer seinen Job bzw. seine Aufgabe liebt, wird auch gelegentlichen Stress aushalten, so wie die Models bei den Fashion Weeks. Ein Monat voller Castings, Fittings, Proben und Modeschauen, in denen man vor allem eines nicht darf: schlecht aussehen.

Zum Glück gibt es bei jeder Show genügend Visagisten, die -mit Concealer und Feuchtigkeitscreme bewaffnet -gegen Augenringe und trockene Haut kämpfen. Zwischen den Shows helfen die meisten Models ihrer Haut zusätzlich selbst auf die Sprünge. Ideal dafür sind smarte Produkte, die einem dabei helfen, frisch zu werden, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. In den 20 Minuten im Taxi zum Flughafen zum Beispiel oder gleich im Flieger -es macht nichts, wenn der Sitznachbar ein bisschen komisch schaut.

Auch da machen es die Models richtig vor: Souveränität bewahren, auch, wenn man seltsam aussieht. Wer mit orangefarbenem Balkenlidschatten und Nestfrisur selbstbewusst über den Catwalk stolziert, trägt auch ungeniert im Flugzeug Sheetmasken für Augen und Lippen. Der besondere Clou: Die neuen Produkte sind so kompakt verpackt, dass sie in jede Designerclutch passen und es einem wirklich einfach machen, unterwegs für ein schnelles Touch-up zu sorgen. So schnell, dass einem vielleicht sogar noch Zeit übrig bleibt. Und die nützt man dann am besten zum Entspannen.

Desinfizierende Handgels sind vor allem in Stresszeiten ein Must-have, um sich vor Keimen zu schützen. Mit einem »CarryME«-Taschenanhänger von Pericosa muss man auch nicht lange danach kramen. »CarryME-Set Classic Navy« inklusive Gel um €39,-. pericosa.de Der »Teint Idole Ultra Wear Blur & Go Priming Stick« von Lancôme kaschiert dank lichtreflektierender Partikel Unebenheiten wie Poren und feine Fältchen. Einfach auf die T-Zone auftragen – er mattiert dezent und passt zu jedem Hautton, um circa €43,-. lancome.de In zehn Minuten zu pralleren Lippen: Das »Doctor Babor Hydro Cellular 3D Hydro Gel Lip Pad« von Babor durchfeuchtet die Mundpartie mit Hyaluronsäure und Braunalgenextrakt. Packung mit vier einzeln verpackten Pads um €29,-. babor.com Die serumgetränkten »Extra Intensive 10 Minute Revitalising Pads« von Sensai glätten, straffen und lindern Schwellungen und Augenschatten. Packung mit zehn Sachets à zwei Pads um €116,97. sensai-cosmetics.com

Wenn es heiß hergeht und die Wirkung des am Morgen aufgetragenen Deodorants nachlässt, erfrischen die »Deo To Go«-Tücher von Lavilin. Sie neutralisieren Gerüche ohne Aluminium und duften dezent. Box à zehn Stück um circa €6,45. parsenn.eu Der reichhaltige »Multi Balm« des jungen dänischen Naturkosmetiklabels Ecooking pflegt Lippen, Hände und raue Hautstellen am Körper oder im Gesicht. Hilft dank Rizinusöl gegen Juckreiz und lässt kleine Verletzungen schneller heilen, 30 ml um €14,40. ecooking.nu Die »Hair Fresh-ups Dry Shampoo Sheets« von Ikoo absorbieren Fett und erfrischen das Haar mit Ingwer-und Grapefruitextrakt bis in die Spitzen. Acht Stück für € 5,95. ikoo-brush.com