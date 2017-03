Beauty-Geheimnisse und Entspannungstipps von Topmodel Gigi Hadid

Zahnpasta gegen Pickel, Disney-Songs zur Entspannung… Im Rahmen der Tommy Hilfiger -Show in Los Angeles hat uns It-Model Gigi Hadid ihre besten (und kuriosesten) 9 Beauty-Geheimnisse und Entspannungstricks verraten.

Vor einer Show trinke ich immer besonders viel Wasser – das verbessert mein Hautbild und verleiht einem zusätzlich ein natürliches Strahlen. Mein Haarpflege-Tipp ist total simpel: Ich wasche meine Haare nicht jeden Tag, weil es sie zu sehr austrocknet! Für den perfekten Ponytail verwende ich eine Zahnbürste um vereinzelte Härchen zurückzukämen – das funktioniert perfekt! Mein Gesicht reinige ich nur mit Wasser – es ist das beste Reinigungsprodukt überhaupt! Wenn ich Pickel bekomme, dann trage ich einfach etwas Zahnpasta auf die Stelle auch und lasse es über Nacht einwirken. Zum Duschen verwende ich immer St. Ives Apricot Scrub – das ist einfach das beste. Auf Reisen habe ich immer Gesichtreinigungstücher von Maybelline im Gepäck. Wichtiger Tipp: Ich esse die meiste Zeit sehr bewusst um gesund zu bleiben und hin und wieder einen Burger, um auch mental auf der Höhe zu bleiben. Manchmal mache ich ganz verrückte Sachen vor einer Show, dann singe ich zum Beispiel einen Disney-Song auf meinem Zimmer – das erinnert mich immer daran, auch Spaß zu haben bei allem was ich tue!