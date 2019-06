7 Beauty Kultprodukte aus dem Netz

Vom Ländle: Susanne Kaufmann Im idyllischen Bregenzerwald produziert Susanne Kaufmann ihre Produkte, mittlerweile über 2 000 Stück am Tag. Von dort aus werden sie in die ganze Welt verschickt. Nicht nur, dass Susanne Kaufmann in den weltbesten Concept-Stores verkauft, sie ist auch über Net-a-Porter erhältlich. Besonders bekannt wurde sie mit ihren reichhaltigen Ölen, deren Inhaltsstoffe aus heimischen Gefilden stammen, etwa Arnika, Ringelblume und Kampfer. Neu im Programm: »Glow Maske«, um €69,-. www.niche-beauty.com

Hype im Glas: Vintner's Daughter Beauty-Influencer schwören drauf: Die nachhaltige Linie Vintner's Daughter ist bei Insidern längst kein Geheimtipp mehr -dafür hat dieses Serum bereits zu viele Preise gewonnen. Mit 22 Essenzen angereichert, die weltweit zu den aktivsten organischen gehören, sorgt es für eine ideal gepflegte Haut. 30 ml um €200,-. exklusiv bei niche-beauty.com

Wohlrichend: May Lindstrom Skin Die Wirkung des Beauty- Balms »Blue Cocoon« von May Lindstrom Skin steht außer Frage. Denn im Bio-Beauty-Bereich gehört diese Marke zu den hochwertigsten. Die Fangemeinde schwört insbesondere auf den Duft der Produkte. Um €199,-. www.net-a-porter.com

Gutes aus der Tube: Mádara Als Lotte Tisenkopfa-Iltnere die Organic-Skincare-Linie Mádara gemeinsam mit einigen Freundinnen vor über zehn Jahren in Riga gründete, war klar, dass die Produkte nachhaltig und »demokratisch« sein müssen. Soll heißen: Hier wird ausschließlich das Beste aus dem Norden (Birkenwasser, Beeren, Moose und neuerdings auch Pilze) verarbeitet, und das stets zu erschwinglichen Preisen. Best Buy für Einsteiger: die superwirksamen Masken. 1. Die »AHA-Peel Mask« bringt die Haut zum Strahlen, da sie eine aufhellende Wirkung hat, außerdem wird der Teint auf die folgende Pflege vorbereitet; um €24,95. 2. Für schöne Konturen: »Re:Gene Lifting Mask«, um €35,-. 3. Must-have im Beautykit: Die »SOS Hydra Mask«, die sofort für einen prallen, rosigen Teint sorgt, um €33,-, madaracosmetics.com.

Direckt aus dem Labor: Dr. Barbara Sturm Dr. Barbara Sturm kann nichts so schnell erschüttern: Die deutsche Schönheitschirurgin machte sich allen Unkenrufen zum Trotz in Hollywood einen Namen -als Ärztin und mit ihrer Molecular-Cosmetics-Linie. Mittlerweile gehören Stars wie Cher und Beyoncé zu ihren treuesten (und lautesten) Fans. Ihre »Blutcreme«, für die sie Blut abnimmt und das Blutplasma des Kunden in die Pflege einschleust, ist heute Kult. All jene, die sie nicht persönlich aufsuchen können, greifen zur »Face Cream Rich«, um €150,-. molecular-cosmetics.de

Kultdüfte von Ben Gorham Ob der Hype um die Marke den einzigartigen Düften, dem ikonischen Design oder doch eher dem Mann dahinter geschuldet ist, bleibt unklar. Fakt ist, dass Ben Gorham, Model, Basketballspieler und Gründer der Marke Byredo, eine große Fangemeinde um sich scharen konnte. Kreative Kosmopoliten schwören auf die olfaktorischen Reiseerlebnisse, die Gorham in Flakons anbietet. Jüngste Lancierung: »Sundazed« duftet nach Zitrone, arabischem Jasmin und Neroli, 50 ml um €120,-. byredo.eu