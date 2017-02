Beauty-Pannen ade!

Beauty-Produkte werden immer ausgefallener, bedienungsfreundlicher und hübscher. Sprich: Sie machen nicht nur hübsch, sie sind auch hübsch anzusehen. Schief gehen kann trotzdem viel. Oder ins Auge …

… im wahrsten Sinne des Wortes. Wie oft aus einer Verschönerungsaktion ein Notfallsszenerio entsteht, können Sie hier lesen. Natürlich berichten wir vornehmlich aus Eigenerfahrung. Heute war es nämlich soweit: Es ist tiefster Winter, meine Haut schuppt sich urplötzlich ob dieser Kälte und die Kosmetikerin meines Vertrauens hat keine Zeit für eine Microdermabrasion. Da hab ich nun also zum Peeling gegriffen, Aesop versteht sich. Das duftet gut, ist natürlich und rangiert auf der Lifestyle-Skala der Hipster ganz oben. Und brennt wie Hölle, wenn man beim Intensiv-Rubbeln auch gleich das Licht aus dem Auge reibt.

Hysterie, viel Wasser und ein Augenarzt später, hab ich mal bei den verrückten Beauty-Junkies, versierten Experten und weniger versierten, dafür sehr interessierten Freundinnen nachgefragt und folgende Geschichten zusammengetragen, die sich gut in zwei Kategorien teilen lassen:

Das weinende Auge

Beauty-Junkie L., Typ Schneewittchen mit roten Lippen plus stets perfekt manikürten Nägeln, brachte es tatsächlich fertig, sich Nagellack ins Auge zu schmieren. Der Tathergang: Plötzlicher Juckreiz ging mit dem plötzlichen Wissens-Verlust einher, dass sie sich ja gerade die Nägel lackiert hatte. Ähnliches erlebte G. bis S.: Sich mit irgendwas ins Auge zu fahren, ist offensichtlich Beauty-Panne Nummer eins. Mascara und Co können ganz klar mit viel, lauwarmen Wasser ausgewaschen werden. Ganz wichtig ist allerdings, dass man nicht rubbelt! Bei Peelings und Nagellack bleibt nur der Gang zum Arzt. Zuvor gilt: Spülen, spülen, spülen bis das Auge nicht mehr brennt. Ist der Blick nach einer Stunde immer noch getrübt, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Hat sich das Auge hingegen beruhigt, kann man ihm mit beruhigenden Augentropen wirklich etwas gutes tun.

Unser Lieblingsprodukt sorgt übrigens auch noch für eine strahlend weiße Iris. Die Gouttes Bleues sind blaufarbene Tropfen, die auf destilliertem Blütenwasser basieren. L. empfehlen wir hingegen Natur für die Nägel. Ja, gibt es auch. Zum Beispiel bei der Marke Butter London. Butter London bietet die 3-Free-Formel an. Diese Formel verspricht auf giftige Stoffe wie Formaldehyd, Methylbenzol und den Weichmacher DBP für seinen Lack zu verzichten.

Das geraufte Haar

Mit Haaren kann viel schief gehen. Diese Geschichte hat uns besonders gut gefallen: S., von Natur aus ein blondgelocktes Engelchen, versuchte sich mal an Kokosöl – gut für die Haare, aber schlecht für den Look. Zumindest wenn man zuviel davon aufträgt. Die Lösung: Generell sollte man keine Öle verwenden, die man a) aus dem Thailand-Urlaub importierte oder b )zum Kochen verwendet. Spezielle Öl-Haarprodukte sind lange genug am Markt, dass man ihnen auch getrost vertrauen kann. Wenn das Öl aber schon mal in den Haaren ist, gibt es nur mehr eine Lösung: Trockenshampoo! Das sprühbare Puder hat hohe Absorbationskraft und kann das Fett gut aufsaugen, Waschen hingegen hilt wenig. Überhaupt gilt: Trockenshampoo ist in jedem Badezimmer Pflicht! Unsere Lieblinge anbei:

Kerastase kommt im praktischen Pump-Gefäß, so hat hat man immer die ideale Menge Öl im Haar, Pannen sind also ausgeschlossen. Das Trockenshampoo von Bumble & Bumble kann mehr als der antiquierte Name verspricht. Trockenshampoo, das klingt so 1965. Tatsächlich ist das ein Zukunfstprodukt, das alle modernen (Haar-)Bedürfnisse still: Sie wirken frisch, bekommen Volumen, die Frisur hält und alles wirkt dabei noch spielerisch natürlich.

Eine weitere skurill Episode passierte Beauty-Guru J.: Sie rutsche beim Selftanning auf der Dose aus und zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. Self-Tanning-Produkte sind ja generell ja etwas schwierig und bergen viele Gefahren (ORAANGE!), wer denn nicht darauf verzichten kann, sollte zumindest zu James Read greifen. Die Produkte sind sanft, die Farbe wirkt natürlich und vor allem sind sie smart! Für Kollegin T., die statt Zahnpasta mal Tagespflege verwendete, empfehle ich folgende antibakterielle Mundspülungen, die zusätzlich die Zähne auch noch optisch aufhellen, die man aber schwer mit einer Lotion verwenden. Und: morgens viel Kaffee. Selbiges gilt übrigens auch für mich.