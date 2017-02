Während aufwendige asiatische Pflegeroutinen in den Parfümerien boomen, gelten Beauty Produkte aus Skandinavien als Geheimtipp. Die dänische Beauty-Expertin Marianne Tromborg weiß warum.

Marianne Tromborg ist groß, blond und wenn man von einem Klischee sprechen möchte, dann sieht sie wahrscheinlich genau so aus, wie man sich eine Frau aus dem Norden vorstellt. Die Dänin gründete vor rund 13 Jahren in Kopenhagen ihre eigene Kosmetikmarke, die nicht nur von Prinzessin Mary von Dänemark verwendet wird, sondern auch von allen Gästen der königlichen Familie.

Den Weg ins Badezimmer der Prinzessin schaffte Marianne Tromborg über das Studium der Literaturwissenschaften, bevor die Hobbymalerin, die regelmäßig in Bars und Kaffeehäusern ausstellte, von einem Fotografen entdeckt wurde. Und so begann Mariannes Karriere als Visagistin, die sie zu unzähligen Fotoshootings rund um die Welt führen sollte. Mit im Gepäck hatte sie immer nur eine überschaubare Menge an Tiegeln und Tuben, denn ihre Credo war (und ist), dass Schönheit nicht aufgemalt werden kann. So kommt auch die Geschichte ihrer Marke nicht von ungefähr. Sie begann wie viele andere: Tromborg fand keine Produkte, die sie zufriedenstellten. Also begann sie selbst, multifunktionale Make-up-Paletten zu entwickeln.

Mittlerweile führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Tim Schyberg, der praktischerweise ein höchst anerkannter Biochemiker ist, und dem Mode-Fotografen Michael Wendt die Marke Tromborg, die heute auch eine breite Pflegepalette anbietet, aber der ursprünglichen Idee treu geblieben ist: natürlich schön zu machen.

Unabhängige und starke Frauen brauchen keine aufwendigen Beauty-rituale im Alltag.

Marianne Tromborg (*1967)

Was bedeutet Schönheit für Sie?

Es ist ganz einfach: Man muss sich mit sich selbst wohlfühlen. Und wenn man sich Gedanken um seine Haut macht, ist es eine Wertschätzung sich selbst gegenüber, dass man genau weiß, womit man sein Gesicht und seinen Körper pflegt. Deshalb sind auch natürliche Inhaltsstoffe und ätherische Öle unglaublich wichtig. Denn sie haben auch einen aromatherapeutischen Effekt. Ich sage immer: Was deiner Nase gefällt, ist auch gut für dich.

Sie stehen für die Philosophie »Weniger ist mehr«. Können Sie mit dem aktuellen Trend aus Korea, der viele Schritte für das tägliche Schönheitsritual vorsieht, etwas anfangen?

Es gibt sicher Menschen, die diesem Trend folgen. Auch in Europa. Aber ich glaube, wenn es zur täglichen Routine kommt, geben die meisten Frauen auf. Denn wer hat heute schon Zeit, zehn Pflegeprodukte übereinander aufzutragen, bevor es zu zehn weiteren Make-up-Schritten mit Contouring, Strobing, Highlighting etc. kommt? Ich bevorzuge klare Ansagen im Gegensatz zu kryptischen Beschreibungen.

Sprechen Sie da nicht gegen Ihr eigenes Geschäft?

Mir ist bewusst, dass wir wesentlich mehr verkaufen könnten, aber ich mag keine Marketing-Stunts. Ich bin davon überzeugt, dass keine Frau ein aufwendiges Make-up braucht. Sie kann sich genauso schön fühlen, wenn sie eine gute und fein duftende Bodylotion aufträgt.

Das skandinavische Schönheitsideal steht für Natürlichkeit

Ja, ich denke, das hat auch viel mit der Geschichte unserer Länder zu tun. In Dänemark etwa hat die Frauenbewegung schon sehr früh begonnen. Wir sind damit aufgewachsen, sind unabhängig und wissen um unsere Stärken. Wir glauben an uns, haben Jobs, Familie und unser eigenes Leben. Diese Freiheit hat auch unser Ideal von Schönheit geprägt. Es ist nicht notwendig, mit vielen Schichten etwas zu überdecken. Man muss hier nichts und niemandem entsprechen. Das ist vielleicht das ganze Geheimnis.

Die » Day Cream « von VERSO pflegt mit Retinol 8, um ca. € 112,-, etwa bei Topsi Parfümerien. Natürliche Inhaltsstoffe und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse schließen einander nicht aus. Die Kombination aus Wildpflanzen und Peptiden macht die »Beauty of North«-Serie von TROMBORG besonders effektiv. Wirkt belebend: » Super BioActive Oil Complex « von ESTELLE & THILD, um € 55,-, exklusiv bei Marionnaud.

Badesalz » Mynta « mit erfrischender Minze vom schwedischen Label L:A BRUKET, um € 23,-, etwa bei Kussmund. All-in-one: Das » Mineral Pressed Powder « von TROMBORG bringt den Teint zum Strahlen und festigt dank der Kombination von Mineralien, Peptiden und Macadamianuss die Haut, um € 67,-, bei Kussmund. Hinter dem Dufthaus BYREDO steht der Schwede Ben Gorham. » Green « duftet grün-blumig, um € 110,-, etwa bei Le Parfum.

