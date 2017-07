Seit Wochen plagt und sie Hitze, keine Erleichterung in Aussicht. Wie man seine Beauty-Routine dem warmen Wetter anpasst!

Schon bemerkt, das gewisse Cremen plötzlich unangenehm sind und einen besonders zum Schwitzen bringen? Oder dass die Haut plötzlich sehr empfindlich auf den Toner reagiert. Wir haben für euch die perfekte Beauty-Routine für heiße Tage zusammengestellt und erklären, worauf man im Hochsommer besser verzichtet.

Cleansing

Wer gerne schäumende Cleansing-Produkte verwendet, sollte in heißen Tag darauf verzichten. Die seifenartigen Texturen entziehen der Haut ihren natürlichen Talg. Die Haut rächt sich und reagiert mit einer regulierenden Überproduktion. Am besten fährt man bei der Hitze mit milchigen Formeln: Sie sind sanft, versorgen die Haut schon während der Reinigung mit Feuchtigkeit und hinterlassen keinen unangenehmen Fettfilm. Auch beim Abschminken ist Vorsicht geboten: Feste Balsam-Produkte sind zwar perfekt, um wasserfestes Make up zu entfernen, aber sollten trotzdem mit einem feuchten Waschlappen abgenommen werden, damit keine Reste auf der Haut zurückbleiben. Und das, obwohl die meisten Hersteller behaupten, dass sich die Balms im Wasser von alleine auflösen.

Toning

Tagsüber sollte man auf Toner mit hohem Alkoholanteil verzichten. Es darf zwar etwas Alkohol im Produkt enthalten sein, er sollte aber auf der INCI-Liste nicht an 2. oder 4. Stelle stehen, sondern so weit hinten wie möglich stehen. Am besten greift man gänzlich zu alkoholfreien Formeln, die hydrieren. Man kann sich diese untertags auch mit einem kleinen Fläschchen ins Gesicht sprühen. AHA und BHA-Säuren wie Salicylsäure oder Glycolsäure sind tagsüber erlaubt wenn man danach hohen LSF aufträgt. Besser wäre es allerdings, Acid-Toner abends vor dem Schlafengehen anzuwenden.

Serum & Augenpflege

Unbedingt auf silikonfreie Seren und Augencremen setzen. Silikonhaltige Produkte sind zwar tolle Primer, tendieren aber zum Verstopfen von Poren. Natürliche Öle und Inhaltsstoffe sind Schlüssel zum Erfolg.

Pflege

Hier kommt es vor allem tagsüber auf einen hohen LSF von minimal 30 an. Menschen mit Sonnenallergie oder sehr empfindlicher Haut können auch zu LSF50 greifen. Ihnen sollte allerdings bewusst sein, dass LSF50 in der Regel nur um 2% mehr schützt als LSF30. Wichtig ist, die Pflege alle 1-2 Stunden zu verwenden, wenn man sich im Freien aufhält.

