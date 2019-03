Beauty-Routine: Lost places

Die tägliche Beauty-Routine sieht bei jeder Frau wohl etwas anders aus. Gesichtsreinigung, Make-Up auftragen oder frisieren gehören aber wohl überall dazu. Während manche auch Peelings, Masken und Co. selbstverständlich finden, gibt es bei anderen eher das Programm „Katzenwäsche“. Egal wie gründlich wir aber bei der Pflege vorgehen, drei Stellen werden von den meisten Frauen vernachlässigt. Die Top 3 der „Lost Places“:

Handrücken. Maniküre ist für jede Frau (und viele Männer) ganz klares Pflichtprogramm. Die Nagelhaut wird entfernt oder geölt, die Nägel gefeilt und lackiert. Handcreme wird auch regelmäßig verwendet. Doch: wie oft gönnen wir unseren Händen ein Peeling? Eben. Dabei sind die Hände auch unsere Visitenkarten nach außen. Um mit einem schönen Handrücken zu entzücken empfiehlt sich daher regelmäßiges Peeling in die Beauty-Routine aufzunehmen.

Hals. In der Jugend macht Frau sich keine Gedanken um ihren Hals. Er ist glatt und schlank und kann mit tollen Schmuckstücken oder trendigen Tüchern immer in Szene gesetzt werden. Mit zunehmendem Alter aber wird er faltig und verliert an Elastizität. Dummerweise kommt unser Hals meist auch bei der Pflege zu kurz. Oder reinigen Sie ihn regelmäßig? Verteilen das teure Gesichts-Serum auch auf Hals und Dekolletee? Nein? Sollten Sie aber. Denn nur wer früh damit beginnt, kann die natürlich Alterung des Halses verzögern und es im Idealfall erst gar nicht zu tiefen Furchen kommen lassen.

Haare. Richtig gelesen. Regelmäßiges waschen, bürsten, schneiden – ganz klar. Aber: Nehmen Sie sich regelmäßig (also einmal pro Woche) Zeit für eine Haar-Maske? Intensivkuren versorgen das Haar mit Feuchtigkeit und Nährstoffen, sollten aber mindesten zehn Minuten einwirken. De Facto sind die meisten Frauen beim Haare waschen aber in Eile. Morgens muss es immer schnell gehen, und die Wochenenden sind auch meist mit Freizeitstress verplant. Da könnte eine Über-Nacht-Kur vielleicht die Lösung sein.