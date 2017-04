Schwamm drüber

Flüssige Texturen brauchen keine flinken Finger mehr. Bei den cleveren Make-up-Innovationen spielen Schwämme die Hauptrolle und werden mit Foundation getränkt und in Lipgloss, Lidschatten und Blush getaucht.

Foto Götz Sommer / Stillstars

Die »Diorskin Forever Perfect Cushion Foundation« verleiht ein natürlich mattes Finish und wirkt als porenverkleinernde Pflege. Von DIOR, um € 48,50. Sorgt für Glow auf der Haut und spendet dank Koffein und Seidenbaumextrakt zusätzliche Energie: »Skin Foundation Cushion Compact SPF 35« von BOBBI BROWN, um € 49,-. Das limitierte »Skin Illusion Blush« von CLARINS betont die Wangen mit einem Extrakt aus rosa Alge und Puder aus pinkem Opal, um €19,50. Ein speziell entwickelter Blender macht das Auftragen der »They’re Real Duo Shadow Blender«-Lidschatten von BENEFIT besonders einfach. Erhältlich in sieben Farbstellungen, um je € 26,95, exklusiv bei Douglas.

Die beiden Schwämmchen des »Eye Designer Applicator« sind aus weichem Latex. Nachfüllbare Eyeshadow-Patronen ermöglichen eine individuelle Farbzusammenstellung. Von ARTDECO, um €9,95. Die extraleichte Textur von »Le Cushion Encre De Peau« fühlt sich frisch an und verschmilzt mit der Haut. Von YSL, um €56,-. Flüssiglippenstift mit Matt-Effekt: »Matte Shaker« von LANCÔME, um €25,99. »Lip Cushion« von CATRICE ist ein cremiges Lipgloss mit Avocadoöl, um €4,95.

