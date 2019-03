Zu einer Extravaganz wird jedes Augen-Make-up, wenn es mit Kristallen besetzt ist. Für die »moderne Exzentrik« wurden auch schimmernde Highlights auf Wangen und Lippen getupft.

»Keine Angst vor Extravaganz« lautete das Motto von Pat McGrath bei Valentino: Glitzernde Kristalle, in hieroglyphenartiger Form aufgebracht, waren aber nicht die einzigen Höhepunkte eines glänzenden Looks. Die Farbe des hochpigmentierten Lidschattens wird mit dem Outfit abgestimmt und umrandet das gesamte Auge und am besten auch noch die Brauen. Danach wird im gesamten Bereich (bewegliches Lid aussparen!) Steinchen für Steinchen aufgeklebt. Mascara nur dezent auftragen!

»Shimmer Rush Allover Palette« von YSL mit irisierenden Pastelltönen für Lider und Lippen, um €62,-. »Metallic Diamonds« von Joffrica können auf Nägel oder Haut geklebt werden, um €3,99. »Love Oil for Lips« mit Kokosnuss-und Moringaöl von Kiehl’s, um €20,-.