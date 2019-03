Bei der Show von Escada sorgten zweifellos beim Make-up die rubinroten Lippen für den Knalleffekt. Dazu hörte man den Song »Pretty Woman« quasi im Ohr.

Das kreative Traumpaar, Visagistin Pat McGrath und Haarstylist Guido Palau,sorgten visuell für die Erinnerung an den Look von Julia Roberts aka Vivian Ward im gleichnamigen Film: Die roten Lippen eine exakte Zeichnung von Perfektion, das Haar im Sideflip frisiert und mit Locken.

Um dem Signature-Look der 1980er-Jahre einen modernen Dreh zu geben, verzichtete Visagistin Pat McGrath auf den Lipliner. Der Effekt: »Die Lippen sind definiert aber nicht streng grafisch umrandet.« Die Brauen dazu sind in Form gebürstet und mit Wachs fixiert.

»Power Fabric High Coverage Foundation Balm« von Giorgio Armani ist mit Mineralien angereichert, um €75,-. »Eyebrow Kit« von Jane Iredale mit Wachs und Pigmenten, um €31,-. Pflegt die Lippen und taucht sie in ein kräftiges Rot: »The Lipstick« in »Sakura Red« von Sensai, um €53,45.

