Beauty Trend: Sanfte Smokey Eyes

Smokey Eyes bekommen in diesem Frühling einen sanften Anstrich: Amethystfarben, Kaffeenuancen und ein dezentes Grau sind die Vorschläge der Visagisten.

Ja, Smokey Eyes sind längst keine Innovation mehr, doch die Visagisten bei Tom Ford oder Nicole Miller zeigten eine neue Variante des Klassikers und schlugen für das kommende Frühjahr sanftere Töne an, die sich bis zu den Augenbrauen ziehen und damit einen Bezug zu den 1970er-Jahren herstellen.

Damit die Sache nicht zu nett wird, kann der Lidschatten mit einer dünnen Schicht Gloss überzogen werden, um einen leicht metallischen Effekt zu erzielen. Transparentes Gloss ist auch die Wahl bei den Lippen.

Durchfeuchtet trockene Lippen und sorgt für leichten Glanz: »Sugar Cane Lip Care Balm« von Ligne St. Barth, um €42,50. Für feine Schattierungen: »5 Couleur collector« in »797 Feel« von Dior, um € 63,99. »Glamlash Mascara« von Apot Care regt u.a. auch das Wimpernwachstum an, um €24,-.