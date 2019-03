Grafische Formen werden in feinster Achtzigermanier in knallbunten Farben in die Gesichter der Models gepinselt. Klassisch zeigte sich nur der rote Lippenstift.

Garantiert der Hingucker für die kommende Festivalsaison: Dass die Zeichnungen des Illustrators Antonio Lopez als Inspiration für die Kollektion von Manish Arora dienten, war auch beim Make-up nicht zu übersehen. Der Look bei Manish Arora lässt jede Menge kreativen Spielraum. Eine Hommage an David Bowie aka Ziggy Stardust wird mit geometrischen Formen in bunten Farben realisiert, die mit dem Pinsel aufgetragen werden. Die Jeden-Tag-Variante funktioniert mit Lidschatten, die klassisch am Auge appliziert werden.

Limitiert und besonders bunt: »MAC Art Library x 12 Palette: It’s Designer« von MAC, um €69,-. Leicht zu verblenden: Hochpigmentierte Lidschattenpalette »L. A. Cover Shot« von Smashbox, um € 49,99. Limitiertes Rouge »Blush in Capitals« von Lancôme, um €53,99.